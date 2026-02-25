Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о системе поддержки технологических проектов - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/rossija-2076611538.html
Мишустин рассказал о системе поддержки технологических проектов
Мишустин рассказал о системе поддержки технологических проектов - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о системе поддержки технологических проектов
Систему поддержки технологических проектов, нацеленную на доведение отечественных разработок до стадии работающего прототипа, запустили в России, рассказал... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:01:00+03:00
2026-02-25T13:01:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076592428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76d9f0f7fb1b90ea6674787e36f52465.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076592428_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a9d542e71d111697876d99c9f6146e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о системе поддержки технологических проектов

В России запустили систему поддержки технологических проектов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Систему поддержки технологических проектов, нацеленную на доведение отечественных разработок до стадии работающего прототипа, запустили в России, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Запустили систему поддержки технологических проектов с задачей доведения отечественных решений до стадии функционирующего прототипа. В ее рамках направили средства на реализацию 150 инициатив", - сказал Мишустин.
По словам премьер-министра РФ, власти выстраивают прочную связку науки и производства, чтобы перспективные идеи могли реализовываться на практике. Благодаря 20 специальным инструментам, таких как гранты, субсидии, льготное кредитование и ускоренное патентование изобретений, число малых технических компаний выросло в 1,5 раза и составило 6,5 тысяч.
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала