В России с 1 марта начнет действовать новый порядок назначения БАДов

*МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новый порядок назначения медработниками биологически активных добавок (БАД) к пище при оказании медпомощи начнет действовать в России с 1 марта, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно приказу Минздрава, ﻿﻿﻿медицинские работники вправе назначать включенные в перечень и зарегистрированные БАДы при наличии показаний к их применению.

Назначать ﻿﻿﻿БАДы вправе лечащий врач или фельдшер (акушерка) с декларированными полномочиями. Наименование биологически активного вещества, длительность, способ и схема применения, обоснование назначения вносятся медицинским работником в документацию пациента.