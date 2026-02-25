Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 марта начнет действовать новый порядок назначения БАДов - РИА Новости, 25.02.2026
03:22 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/rossija-2076533547.html
В России с 1 марта начнет действовать новый порядок назначения БАДов
В России с 1 марта начнет действовать новый порядок назначения БАДов - РИА Новости, 25.02.2026
В России с 1 марта начнет действовать новый порядок назначения БАДов
Новый порядок назначения медработниками биологически активных добавок (БАД) к пище при оказании медпомощи начнет действовать в России с 1 марта, следует из... РИА Новости, 25.02.2026
россия
2026
В России с 1 марта начнет действовать новый порядок назначения БАДов

*МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новый порядок назначения медработниками биологически активных добавок (БАД) к пище при оказании медпомощи начнет действовать в России с 1 марта, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно приказу Минздрава, ﻿﻿﻿медицинские работники вправе назначать включенные в перечень и зарегистрированные БАДы при наличии показаний к их применению.
Назначать ﻿﻿﻿БАДы вправе лечащий врач или фельдшер (акушерка) с декларированными полномочиями. Наименование биологически активного вещества, длительность, способ и схема применения, обоснование назначения вносятся медицинским работником в документацию пациента.
Российские врачи получили право назначать зарегистрированные добавки по показаниям в сентябре 2025 года. Порядок будет действовать до 1 марта 2031 года.
