Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовом отравлении туристов на Домбае

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Информация о массовом инфекционном заболевании туристов на горнолыжном курорте Домбай не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что массовое отравление туристов произошло в Домбае, отдыхающие могли подхватить ротавирус.

"Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской республике в связи с публикацией в СМИ сведений о массовом инфекционном заболевании туристов на горнолыжном курорте Домбай сообщает, что размещенная информация не соответствует действительности", - рассказали журналистам в ведомстве.

Там уточнили, что в период с 1 января по 25 февраля 2026 года зарегистрирован один случай обращения в лечебно-профилактическую организацию по поводу заболевания острой кишечной инфекцией у местного жителя поселка Домбай Карачаевского городского округа КЧР.