Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовом отравлении туристов на Домбае
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Информация о массовом инфекционном заболевании туристов на горнолыжном курорте Домбай не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии.
Ранее Telegram-канал SHOT
писал, что массовое отравление туристов произошло в Домбае, отдыхающие могли подхватить ротавирус.
"Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской республике в связи с публикацией в СМИ сведений о массовом инфекционном заболевании туристов на горнолыжном курорте Домбай сообщает, что размещенная информация не соответствует действительности", - рассказали журналистам в ведомстве.
Там уточнили, что в период с 1 января по 25 февраля 2026 года зарегистрирован один случай обращения в лечебно-профилактическую организацию по поводу заболевания острой кишечной инфекцией у местного жителя поселка Домбай Карачаевского городского округа КЧР.
"За указанный период 2026 года в рамках социально-гигиенического мониторинга исследованы пробы водопроводной и речной воды из водоисточника. Все они соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В адрес ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по КЧР" направлено поручение о проведении лабораторных исследований воды водопроводной в контрольных точках поселка Домбай", - добавили в пресс-службе.