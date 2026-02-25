Космонавт Тетерятников полетит на МКС на Crew Dragon в 2026 году

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россиянин Сергей Тетерятников полетит на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon во второй половине 2026 года, его дублёром назначен Арутюн Кивирян, оба вошли в отряд космонавтов в 2021 году, сообщил "Роскосмос".