Космонавт Тетерятников полетит на МКС на Crew Dragon в 2026 году - РИА Новости, 25.02.2026
11:31 25.02.2026 (обновлено: 11:41 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/roskosmos-2076582037.html
Космонавт Тетерятников полетит на МКС на Crew Dragon в 2026 году
Космонавт Тетерятников полетит на МКС на Crew Dragon в 2026 году - РИА Новости, 25.02.2026
Космонавт Тетерятников полетит на МКС на Crew Dragon в 2026 году
2026-02-25T11:31:00+03:00
2026-02-25T11:41:00+03:00
роскосмос, россия, сша, наса
Роскосмос, Россия, США, НАСА
Космонавт Тетерятников полетит на МКС на Crew Dragon в 2026 году

Роскосмос: космонавт Тетерятников полетит на МКС на Crew Dragon в 2026 году

© AP Photo / John RaouxКосмический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию
Космический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / John Raoux
Космический корабль Crew Dragon отправляется на Международную космическую станцию. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россиянин Сергей Тетерятников полетит на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon во второй половине 2026 года, его дублёром назначен Арутюн Кивирян, оба вошли в отряд космонавтов в 2021 году, сообщил "Роскосмос".
"Космонавты "Роскосмоса" Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян (открытый отбор в отряд космонавтов 2021 года) определены в экипажи решением межведомственной комиссии. Сергей Тетерятников — в основной состав экипажа корабля Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-13. Планируемая дата старта — вторая половина 2026 года", - говорится в сообщении в канале госкорпорации на платформе Max.
Отмечается, что Кивирян назначен в дублирующий экипаж Crew-13.
Полёт пройдет по соглашению "Роскосмоса" и НАСА, подчеркнули в госкорпорации.
"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрёстных полётах (или полётах интегрированных экипажей) в 2022 году. Они необходимы, чтобы в случае каких-либо нештатных ситуаций или изменений в расписании полётов на МКС находился хотя бы один космонавт из России и хотя бы один астронавт США для поддержания работы российского и американского сегментов станции.
Орбитальная станция Мир - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Эксперт назвал "Мир" вершиной советской пилотируемой космонавтики
20 февраля, 08:24
 
