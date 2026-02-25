Космонавт Тетерятников полетит на МКС на Crew Dragon в 2026 году

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россиянин Сергей Тетерятников полетит на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon во второй половине 2026 года, его дублёром назначен Арутюн Кивирян, оба вошли в отряд космонавтов в 2021 году, сообщил "Роскосмос".
"Космонавты "Роскосмоса" Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян (открытый отбор в отряд космонавтов 2021 года) определены в экипажи решением межведомственной комиссии. Сергей Тетерятников — в основной состав экипажа корабля Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-13. Планируемая дата старта — вторая половина 2026 года", - говорится в сообщении в канале госкорпорации на платформе Max.
Отмечается, что Кивирян назначен в дублирующий экипаж Crew-13.
Полёт пройдет по соглашению "Роскосмоса" и НАСА, подчеркнули в госкорпорации.
"Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрёстных полётах (или полётах интегрированных экипажей) в 2022 году. Они необходимы, чтобы в случае каких-либо нештатных ситуаций или изменений в расписании полётов на МКС находился хотя бы один космонавт из России и хотя бы один астронавт США для поддержания работы российского и американского сегментов станции.
Эксперт назвал "Мир" вершиной советской пилотируемой космонавтики
20 февраля, 08:24