Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия изъяла более 140 тысяч единиц оружия в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/rosgvardija-2076743160.html
Росгвардия изъяла более 140 тысяч единиц оружия в 2025 году
Росгвардия изъяла более 140 тысяч единиц оружия в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2026
Росгвардия изъяла более 140 тысяч единиц оружия в 2025 году
Более 70 тысяч лицензий и разрешений было аннулировано в 2025 году, также было изъято свыше 140 тысяч единиц оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T20:27:00+03:00
2026-02-25T20:27:00+03:00
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068314266_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_f7942f664a98429df24d9de8fd21275a.jpg
https://ria.ru/20260225/rosgvardija-2076742348.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068314266_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_0373ebdc06b58913b798a289b5e3540d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Росгвардия изъяла более 140 тысяч единиц оружия в 2025 году

В 2025 году Росгвардия изъяла более 140 тысяч единиц оружия

© Фото : Росгвардия Восточный округ/TelegramСлужебные автомобили Росгвардии
Служебные автомобили Росгвардии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Росгвардия Восточный округ/Telegram
Служебные автомобили Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 70 тысяч лицензий и разрешений было аннулировано в 2025 году, также было изъято свыше 140 тысяч единиц оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
"При осуществлении государственного контроля за оборотом гражданского оружия сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели свыше 900 тысяч проверок сохранности оружия у владельцев. По итогам этих мероприятий аннулировано более 70 тысяч лицензий и разрешений, а также изъято свыше 140 тысяч единиц оружия", - рассказали в ведомстве.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Росгвардия в 2025 году передала около 48 тысяч единиц оружия в зону СВО
Вчера, 20:16
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала