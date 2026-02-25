https://ria.ru/20260225/rosgvardija-2076743160.html
Росгвардия изъяла более 140 тысяч единиц оружия в 2025 году
Росгвардия изъяла более 140 тысяч единиц оружия в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2026
Росгвардия изъяла более 140 тысяч единиц оружия в 2025 году
Более 70 тысяч лицензий и разрешений было аннулировано в 2025 году, также было изъято свыше 140 тысяч единиц оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T20:27:00+03:00
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
россия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Росгвардия изъяла более 140 тысяч единиц оружия в 2025 году
