https://ria.ru/20260225/rosgvardija-2076742348.html
Росгвардия в 2025 году передала около 48 тысяч единиц оружия в зону СВО
Росгвардия в 2025 году передала около 48 тысяч единиц оружия в зону СВО - РИА Новости, 25.02.2026
Росгвардия в 2025 году передала около 48 тысяч единиц оружия в зону СВО
Росгвардия передала в зону проведения специальной военной операции около 48 тысяч единиц оружия в 2025 году, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T20:16:00+03:00
2026-02-25T20:16:00+03:00
2026-02-25T20:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027821_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fee06fe36bb475dd8575acea7e0b705c.jpg
https://ria.ru/20260225/rosgvardija-2076688155.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027821_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44608f308fbbb45d4aaa433654808b4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия в 2025 году передала около 48 тысяч единиц оружия в зону СВО
Росгвардия передала около 48 тысяч единиц оружия в зону СВО в 2025 году