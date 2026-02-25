Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия в 2025 году передала около 48 тысяч единиц оружия в зону СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 25.02.2026 (обновлено: 20:27 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/rosgvardija-2076742348.html
Росгвардия передала в зону проведения специальной военной операции около 48 тысяч единиц оружия в 2025 году, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T20:16:00+03:00
2026-02-25T20:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027821_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fee06fe36bb475dd8575acea7e0b705c.jpg
https://ria.ru/20260225/rosgvardija-2076688155.html
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия в 2025 году передала около 48 тысяч единиц оружия в зону СВО

Росгвардия передала около 48 тысяч единиц оружия в зону СВО в 2025 году

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Росгвардия передала в зону проведения специальной военной операции около 48 тысяч единиц оружия в 2025 году, сообщили в ведомстве.
В Росгвардии подвели итоги служебно-боевой деятельности ведомства в 2025 году.
"В зону проведения специальной военной операции передано около 48 тысяч единиц оружия", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Росгвардия повысила интенсивность участия в СВО, заявил Мантуров
Вчера, 16:29
 
Специальная военная операция на Украине
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
