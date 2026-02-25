Рейтинг@Mail.ru
Кредит для экспортеров стал быстрее и удобнее на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/rets-2076654227.html
Кредит для экспортеров стал быстрее и удобнее на платформе "Мой экспорт"
Кредит для экспортеров стал быстрее и удобнее на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 25.02.2026
Кредит для экспортеров стал быстрее и удобнее на платформе "Мой экспорт"
Процедура оформления одного из самых востребованных кредитных продуктов Росэксимбанка "Деньги на экспорт" с четвертого квартала 2025 года полностью переведена в РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:50:00+03:00
2026-02-25T14:50:00+03:00
экономика
экспорт
росэксимбанк
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982606073_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_ed001ce3be3820ec7de1c2293a29f852.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982606073_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_861a05b77dca811faa5d7fb5cae73485.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, экспорт, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Экспорт, Росэксимбанк, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Кредит для экспортеров стал быстрее и удобнее на платформе "Мой экспорт"

РЭЦ: кредит для экспортеров стал быстрее и удобнее на платформе "Мой экспорт"

© РИА НовостиЛоготип "Мой экспорт"
Логотип Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости
Логотип "Мой экспорт". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Процедура оформления одного из самых востребованных кредитных продуктов Росэксимбанка "Деньги на экспорт" с четвертого квартала 2025 года полностью переведена в онлайн-формат - экспортерам стало еще быстрее и удобнее получить кредит, напоминает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"С четвертого квартала 2025 года процедура оформления одного из самых востребованных кредитных продуктов Росэксимбанка (группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) - "Деньги на экспорт" - полностью переведена в онлайн-формат. Подать заявку теперь можно через государственную цифровую платформу "Мой экспорт", - сказано в сообщении РЭЦ.
Цифровизация продукта позволила значительно ускорить доступ компаний-экспортеров к кредиту на пополнение оборотных средств. На сегодняшний день онлайн-сервисом уже воспользовались 55 компаний, которые профинансировали свои экспортные контракты. "Деньги на экспорт" - это "коробочный" беззалоговый продукт, который в значительной мере соответствует ожиданиям компаний с годовой выручкой до 10 миллиардов рублей и позволяет оперативно пополнить оборотные средства для реализации как новых, так и действующих контрактов.
Ключевые параметры продукта: сумма кредита - до 100 миллионов рублей (но не более 80% от стоимости контракта), срок финансирования - до 24 месяцев, обеспечение - без залога, масштабируемость - возможность финансирования до 5 экспортных контрактов в рамках одной заявки, оперативность - решение принимается в течение 12 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов.
"Перевод продукта "Деньги на экспорт" на платформу "Мой экспорт" - это логичный шаг в создании бесшовной среды для экспортеров. Мы видим, что для компаний с выручкой до 10 миллиардов рублей критически важны два фактора: отсутствие залогового обеспечения и скорость получения кредитных средств. Сегодня предпринимателю не нужно посещать офис банка — весь путь от подачи заявки до получения решения проходит в личном кабинете. Это позволяет компаниям не тратить время на бюрократию, а фокусироваться на качестве исполнения контрактов и расширении присутствия на дружественных рынках", - рассказала директор по поддержке регионального экспорта Российского экспортного центра Ольга Домайн.
Процесс подачи заявления максимально упрощен. Экспортеру достаточно авторизоваться на платформе "Мой экспорт", выбрать соответствующий продукт в Едином каталоге услуг и загрузить необходимые документы. Для удобства пользователей подготовлена подробная видеоинструкция по оформлению заявления, где пошагово разобраны все этапы взаимодействия с системой.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
ЭкономикаЭкспортРосэксимбанкРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала