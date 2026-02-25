Кредит для экспортеров стал быстрее и удобнее на платформе "Мой экспорт"

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Процедура оформления одного из самых востребованных кредитных продуктов Росэксимбанка "Деньги на экспорт" с четвертого квартала 2025 года полностью переведена в онлайн-формат - экспортерам стало еще быстрее и удобнее получить кредит, напоминает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"С четвертого квартала 2025 года процедура оформления одного из самых востребованных кредитных продуктов Росэксимбанка (группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) - "Деньги на экспорт" - полностью переведена в онлайн-формат. Подать заявку теперь можно через государственную цифровую платформу "Мой экспорт", - сказано в сообщении РЭЦ.

Цифровизация продукта позволила значительно ускорить доступ компаний-экспортеров к кредиту на пополнение оборотных средств. На сегодняшний день онлайн-сервисом уже воспользовались 55 компаний, которые профинансировали свои экспортные контракты. "Деньги на экспорт" - это "коробочный" беззалоговый продукт, который в значительной мере соответствует ожиданиям компаний с годовой выручкой до 10 миллиардов рублей и позволяет оперативно пополнить оборотные средства для реализации как новых, так и действующих контрактов.

Ключевые параметры продукта: сумма кредита - до 100 миллионов рублей (но не более 80% от стоимости контракта), срок финансирования - до 24 месяцев, обеспечение - без залога, масштабируемость - возможность финансирования до 5 экспортных контрактов в рамках одной заявки, оперативность - решение принимается в течение 12 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов.

"Перевод продукта "Деньги на экспорт" на платформу "Мой экспорт" - это логичный шаг в создании бесшовной среды для экспортеров. Мы видим, что для компаний с выручкой до 10 миллиардов рублей критически важны два фактора: отсутствие залогового обеспечения и скорость получения кредитных средств. Сегодня предпринимателю не нужно посещать офис банка — весь путь от подачи заявки до получения решения проходит в личном кабинете. Это позволяет компаниям не тратить время на бюрократию, а фокусироваться на качестве исполнения контрактов и расширении присутствия на дружественных рынках", - рассказала директор по поддержке регионального экспорта Российского экспортного центра Ольга Домайн.

Процесс подачи заявления максимально упрощен. Экспортеру достаточно авторизоваться на платформе "Мой экспорт", выбрать соответствующий продукт в Едином каталоге услуг и загрузить необходимые документы. Для удобства пользователей подготовлена подробная видеоинструкция по оформлению заявления, где пошагово разобраны все этапы взаимодействия с системой.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".