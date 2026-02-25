Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026
РЭЦ рассказал, как "Сделано в России" открыл новые рынки для производителей
РЭЦ рассказал, как "Сделано в России" открыл новые рынки для производителей

РЭЦ: знак "Сделано в России" открывает новые рынки для производителей из РФ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Знак "Сделано в России" и платформа "Мой экспорт" открывают новые рынки для российских производителей, историями успеха отечественных производителей поделился Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Сразу три крупных российских производителя из разных отраслей - пищевой промышленности, ювелирного дела и автомобилестроения - подтвердили высокое качество своей продукции, получив сертификат "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). Успех компаний "Таёжный Тайник", "Калининградский янтарный комбинат" и "СКАД" наглядно демонстрирует, как государственная поддержка и цифровые сервисы платформы "Мой экспорт" становятся драйверами международного роста", - отмечает РЭЦ.
Фабрика "Таёжный Тайник" (Кузбасс), начавшая в 2016 году с варенья из сосновых шишек, сегодня выпускает более 150 наименований продукции. Получение сертификата "Сделано в России" по направлению "Надежность" стало для компании стратегическим шагом. Знак качества уже помог экспортеру представить Сибирь на крупнейшей выставке China International Import Expo (CIIE) 2025 в Шанхае. Для планирования таких выездов компания активно использует сервис "Мероприятия" на платформе "Мой экспорт".
"Программа сертификации упрощает доступ к международным выставкам, где можно напрямую презентовать продукт покупателям. Знак СВР работает как маркер качества и экологичности - это решающие критерии на зарубежных рынках", - отмечает собственник производства Денис Давыдов.
Чем полезен сервис "Мероприятия": на платформе в режиме реального времени доступен календарь выставок и деловых миссий с господдержкой. Удобная система фильтров позволяет найти событие по стране (от стран ЕАЭС до Латинской Америки), отрасли или датам. В карточке каждого мероприятия указаны дедлайны подачи заявок, цели и подробная деловая программа, что позволяет экспортеру заранее забронировать место в делегации.
Крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря - Калининградский янтарный комбинат - также прошло сертификацию "Сделано в России". Сертификат в категории "Надежность" получили янтарные полуфабрикаты, спрос на которые активно растет в Китае, ОАЭ и Кувейте. Системное развитие ВЭД комбината неразрывно связано с цифровой трансформацией. С 2024 года предприятие полностью интегрировало сервисы платформы "Мой экспорт" в свои бизнес-процессы.
Главным преимуществом стал переход на работу в режиме "одного окна": теперь комбинат оформляет ключевые документы, включая сертификаты происхождения товаров, полностью дистанционно. Это значительно сокращает время на подготовку экспортных партий и снижает административную нагрузку.
Лидер по производству алюминиевых колесных дисков - литейно-механический завод "СКАД" (Красноярск) - получил право использовать знак "Сделано в России" для продукции, которая поставляется на конвейеры мировых автобрендов. Помимо имиджевой поддержки, компания активно использует финансовые инструменты платформы. В 2025 году "СКАД" через "Мой экспорт" подал заявку на господдержку по возмещению логистических затрат.
Цифровой формат подачи заявок на компенсацию транспортировки позволяет компаниям оперативно возвращать часть затрат на логистику, сохраняя конкурентную цену на рынках СНГ и дальнего зарубежья. Кроме того, специалисты завода регулярно повышают квалификацию, используя консультационные услуги и вебинары РЭЦ, доступные в личном кабинете платформы.
Сертификат "Сделано в России" становится не просто знаком качества, но и мощным инструментом продвижения на международных рынках. Для получения этого бесплатного сертификата компании достаточно подать заявку на сайте РЭЦ с необходимыми документами, подтверждая высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Узнать больше о программе и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ. Знак "Птичка" в цветах триколора подтверждает, что продукция отвечает стандартам качества, надежности, уникальности, экологичности или органичности.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России.
Старший вице-президент АО Российский экспортный центр Никита Гусаков на международном форуме Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщённости в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
РЭЦ представил финансовую инфраструктуру поддержки экспорта
20 февраля
 
Экономика
 
 
