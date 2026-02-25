Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о восстановлении инфраструктуры в новых регионах России
12:48 25.02.2026
Мишустин рассказал о восстановлении инфраструктуры в новых регионах России
Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры в новых регионах России, уже привели в порядок тысячи различных объектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 25.02.2026
россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Мишустин рассказал о восстановлении инфраструктуры в новых регионах России

Мишустин: работы по восстановлению инфраструктуры в новых регионах продолжаются

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры в новых регионах России, уже привели в порядок тысячи различных объектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В Донецкой, Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях мы продолжаем восстанавливать дорожную, коммунальную инфраструктуру, мобильную связь, возводить жилье, обновлять электросети. Привели в порядок тысячи различных объектов", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
На обновление дорог в новых регионах выделят более пяти миллиардов рублей
8 ноября 2025, 11:37
8 ноября 2025, 11:37
 
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
 
 
