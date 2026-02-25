https://ria.ru/20260225/regiony-2076606740.html
Мишустин рассказал о восстановлении инфраструктуры в новых регионах России
Мишустин рассказал о восстановлении инфраструктуры в новых регионах России - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о восстановлении инфраструктуры в новых регионах России
Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры в новых регионах России, уже привели в порядок тысячи различных объектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил
2026-02-25T12:48:00+03:00
2026-02-25T12:48:00+03:00
2026-02-25T12:48:00+03:00
россия
луганская народная республика
херсонская область
михаил мишустин
госдума рф
экономика
россия
луганская народная республика
херсонская область
Мишустин рассказал о восстановлении инфраструктуры в новых регионах России
Мишустин: работы по восстановлению инфраструктуры в новых регионах продолжаются
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры в новых регионах России, уже привели в порядок тысячи различных объектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В Донецкой, Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях мы продолжаем восстанавливать дорожную, коммунальную инфраструктуру, мобильную связь, возводить жилье, обновлять электросети. Привели в порядок тысячи различных объектов", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.