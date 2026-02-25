Мишустин рассказал о восстановлении инфраструктуры в новых регионах России

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры в новых регионах России, уже привели в порядок тысячи различных объектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В Донецкой, Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях мы продолжаем восстанавливать дорожную, коммунальную инфраструктуру, мобильную связь, возводить жилье, обновлять электросети. Привели в порядок тысячи различных объектов", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.