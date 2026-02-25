МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На Владимира Зеленского начали оказывать давление с целью не допустить проведения референдума по вопросу уступок России, поскольку существует вероятность, что он закончится не так, как ожидают в Киеве, пишет немецкая газета Junge Welt.
«
"В понедельник примерно 50 неправительственных организаций призвали Зеленского ни при каких обстоятельствах не допускать проведения референдума о потенциальных территориальных уступках. <…> Они полагают, что такое голосование было бы неконституционным, хотя Конституция Украины предусматривает именно такой порядок голосования при территориальных изменениях. Похоже, возникли опасения, что референдум на Украине может пойти не по плану", — говорится в материале.
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
23 февраля, 10:19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.