Рейтинг@Mail.ru
"Не по плану": на Западе рассказали о панике на Украине из-за референдума - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:31 25.02.2026 (обновлено: 11:28 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/referendum-2076527276.html
"Не по плану": на Западе рассказали о панике на Украине из-за референдума
"Не по плану": на Западе рассказали о панике на Украине из-за референдума - РИА Новости, 25.02.2026
"Не по плану": на Западе рассказали о панике на Украине из-за референдума
На Владимира Зеленского начали оказывать давление с целью не допустить проведения референдума по вопросу уступок России, поскольку существует вероятность, что... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T01:31:00+03:00
2026-02-25T11:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
мирный план сша по украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c8cbdfeff62bcb89fc1aaa700eb71b0.jpg
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076183977.html
https://ria.ru/20260211/ssha-2073614213.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673038_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4db5294f84a5fa979d498e43eb5af2fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, мирный план сша по украине, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, Россия
"Не по плану": на Западе рассказали о панике на Украине из-за референдума

JW: на Украине опасаются, что референдум об уступках может пойти не по плану

© AP Photo / Vladyslav MusiienkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Vladyslav Musiienko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На Владимира Зеленского начали оказывать давление с целью не допустить проведения референдума по вопросу уступок России, поскольку существует вероятность, что он закончится не так, как ожидают в Киеве, пишет немецкая газета Junge Welt.
«

"В понедельник примерно 50 неправительственных организаций призвали Зеленского ни при каких обстоятельствах не допускать проведения референдума о потенциальных территориальных уступках. <…> Они полагают, что такое голосование было бы неконституционным, хотя Конституция Украины предусматривает именно такой порядок голосования при территориальных изменениях. Похоже, возникли опасения, что референдум на Украине может пойти не по плану", — говорится в материале.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
23 февраля, 10:19
Ранее Зеленский заявлял, что Вашингтон и Киев договорились о необходимости плебисцита по любому соглашению об окончании украинского конфликта. Местные СМИ позднее сообщали, что глава киевского режима допустил проведение общенационального референдума в том числе и по территориальным вопросам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
США продавливают тему референдума и выборов на Украине, считает политолог
11 февраля, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМирный план США по УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала