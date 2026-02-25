https://ria.ru/20260225/ranennyj-2076767147.html
Пострадавшего при атаке в Курской области доставят в областную больницу
Пострадавшего при атаке в Курской области доставят в областную больницу - РИА Новости, 25.02.2026
Пострадавшего при атаке в Курской области доставят в областную больницу
Раненный при атаке беспилотника в Глушковском районе Курской области 33-летний мужчина будет доставлен в Курскую областную больницу, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T23:52:00+03:00
2026-02-25T23:52:00+03:00
2026-02-25T23:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20260225/sklad-2076765492.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
глушковский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глушковский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн
Пострадавшего при атаке в Курской области доставят в областную больницу
Раненого при атаке в Глушковском районе доставят в Курскую областную больницу