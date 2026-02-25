ПВО сбила 60 украинских беспилотников над Россией

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 среды сбили 60 украинских беспилотников над Крымом, Белгородской, Курской и Брянской областями, а также над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.