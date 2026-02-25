https://ria.ru/20260225/pvo-2076764743.html
ПВО сбила 60 украинских беспилотников над Россией
Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 среды сбили 60 украинских беспилотников над Крымом, Белгородской, Курской и Брянской областями, а также над... РИА Новости, 25.02.2026
