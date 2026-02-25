https://ria.ru/20260225/pvo-2076646292.html
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Россией
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Россией - РИА Новости, 25.02.2026
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Россией
Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских дрона над Брянской, Астраханской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2026
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Россией
Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над российскими регионами