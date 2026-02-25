Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Россией - РИА Новости, 25.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 25.02.2026
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Россией
Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских дрона над Брянской, Астраханской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
воронежская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3"
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3". Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских дрона над Брянской, Астраханской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать пятого февраля текущего года в период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территориями Астраханской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
