https://ria.ru/20260225/pvo-2076547947.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 69 дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 69 дронов - РИА Новости, 25.02.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 69 дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T07:35:00+03:00
2026-02-25T07:35:00+03:00
2026-02-25T07:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
брянская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
брянская область
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черное море, брянская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Брянская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 69 дронов
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 69 дронов