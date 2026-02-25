https://ria.ru/20260225/pvo-2076537782.html
Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Тульской области
Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Тульской области
Средствами ПВО уничтожены два беспилотника ВСУ в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 25.02.2026
