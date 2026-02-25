Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Тульской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 25.02.2026
Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Тульской области
Средствами ПВО уничтожены два беспилотника ВСУ в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 25.02.2026
Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Тульской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Средствами ПВО уничтожены два беспилотника ВСУ в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы уничтожили два украинских беспилотника. Пострадавших нет", - написал Миляев на платформе Max.
Губернатор добавил, что, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Опасность атаки БПЛА сохраняется в регионе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
