Путин отметил участие зарубежных ученых в Форуме будущих технологий

Президент РФ Владимир Путин отметил участие иностранных ученых в Форуме будущих технологий в Москве, подчеркнув, что их присутствие является проявлением доверия РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил участие иностранных ученых в Форуме будущих технологий в Москве, подчеркнув, что их присутствие является проявлением доверия и оценкой того, что происходит в России.
Путин
в среду провел встречу с учеными на полях Форума будущих технологий в Москве
. Глава государства назвал подобное общение традиционными и отметил, что рад видеть участников встречи.
"Хочу поблагодарить участников нашей сегодняшней встречи из-за рубежа. Спасибо большое, что вы вместе с нами доверяете нам и ваше присутствие говорит о том, что это в известной степени и оценка того, что происходит в нашей стране", - сказал президент в ходе встречи.
Форум посвящен развитию биэкономики. Глава государства отметил, что тема является многопрофильной, на стыке многих отраслей.
"Она безусловно очень важна и имеет колоссальные перспективы", - подчеркнул Путин, говоря о биэкономике.
Кроме того, президент напомнил о своем выступлении на пленарной сессии форума, которое было посвящено развитию биотехнологий в РФ
. Президент в шутку предположил, что для специалистов его речь могла показаться скучной, но отметил, что и для российского научного сообщества, и для зарубежного интересно знать "как думает и куда смотрит" Россия в сфере биоэкономики, и куда страна собирается двигаться в этой отрасли.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.