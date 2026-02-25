Путин отметил участие зарубежных ученых в Форуме будущих технологий

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил участие иностранных ученых в Форуме будущих технологий в Москве, подчеркнув, что их присутствие является проявлением доверия и оценкой того, что происходит в России.

Путин в среду провел встречу с учеными на полях Форума будущих технологий в Москве . Глава государства назвал подобное общение традиционными и отметил, что рад видеть участников встречи.

"Хочу поблагодарить участников нашей сегодняшней встречи из-за рубежа. Спасибо большое, что вы вместе с нами доверяете нам и ваше присутствие говорит о том, что это в известной степени и оценка того, что происходит в нашей стране", - сказал президент в ходе встречи.

Форум посвящен развитию биэкономики. Глава государства отметил, что тема является многопрофильной, на стыке многих отраслей.

"Она безусловно очень важна и имеет колоссальные перспективы", - подчеркнул Путин, говоря о биэкономике.

Кроме того, президент напомнил о своем выступлении на пленарной сессии форума, которое было посвящено развитию биотехнологий в РФ . Президент в шутку предположил, что для специалистов его речь могла показаться скучной, но отметил, что и для российского научного сообщества, и для зарубежного интересно знать "как думает и куда смотрит" Россия в сфере биоэкономики, и куда страна собирается двигаться в этой отрасли.