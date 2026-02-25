Путин вспомнил свой последний разговор с писателем Граниным

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил свой последний разговор с писателем Даниилом Граниным, который посоветовал властям и СМИ чаще говорить о роли науки и ученых, объясняя это тем, что людям надоело смотреть по телевидению, кто, как и сколько украл.

Президент тогда упомянул о существовании в России многих научных программ, на что Гранин ответил, что подобные программы - это правильно и важно.

"Но и вы, и ваши коллеги, средства массовой информации чаще должны говорить о роли науки, о роли ученых, о их подвижничестве, о их достижениях и важности того, что они делают. Надоело уже смотреть по телевидению, кто украл, у кого украл, как украл, сколько украл. Ну достали, говорит, просто достали", - пересказал Путин слова Гранина.