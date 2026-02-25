Путин вспомнил свой последний разговор с писателем Граниным

https://ria.ru/20260225/putin-2076722915.html
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил свой последний разговор с писателем Даниилом Граниным, который посоветовал властям и СМИ чаще говорить о роли науки и ученых, объясняя это тем, что людям надоело смотреть по телевидению, кто, как и сколько украл.
Президент РФ
в среду принял участие в Форуме будущих технологий. После выступления на пленарном заседании он провел на полях форума отдельную встречу с учеными. В беседе с ними Путин
вновь упомянул о необходимости пропаганды научных знаний и ранней профориентации.
"Когда я говорю об этом, все время вспоминаю нашего ученого, великого популяризатора науки еще в советское и в российское время - Даниила Александровича Гранина
, писателя Гранина. На последней встрече со мной, потом довольно быстро он ушел из жизни, он обратил внимание именно на эту составляющую. И говорит: "Знаете что, вы должны чаще говорить о науке", - вспомнил Путин беседу с писателем.
Президент тогда упомянул о существовании в России многих научных программ, на что Гранин ответил, что подобные программы - это правильно и важно.
"Но и вы, и ваши коллеги, средства массовой информации чаще должны говорить о роли науки, о роли ученых, о их подвижничестве, о их достижениях и важности того, что они делают. Надоело уже смотреть по телевидению, кто украл, у кого украл, как украл, сколько украл. Ну достали, говорит, просто достали", - пересказал Путин слова Гранина.