25.02.2026
18:27 25.02.2026
Путину на Форуме технологий показали биотехнологический аналог какао-масла
Путину на Форуме технологий показали биотехнологический аналог какао-масла
Президент РФ Владимир Путин на выставке Форума будущих технологий ознакомился с биотехнологическим аналогом какао-масла. РИА Новости, 25.02.2026
Технологии, Россия, Владимир Путин, Антон Алиханов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Путину на Форуме технологий показали биотехнологический аналог какао-масла

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на выставке Форума будущих технологий ознакомился с биотехнологическим аналогом какао-масла.
Глава государства в среду посетил выставку, организованную на площадке Форума будущих технологий. В ходе осмотра площадки глава государства остановился у стенда министерства промышленности и торговли РФ.
Скворцова представила Путину вакцину от аллергии на пыльцу березы
Вчера, 18:26
"Это что, вместо какао?" - обратил внимание Путин на представленный проект биотехнологического аналога какао-масла.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов пояснил, что для создания аналога какао-масла не нужны заводы по экстракции масла и элеваторы. Продукт возможно производить на специальном ферментном заводе. Поскольку какао-бобы растут в небольшом количестве стран, проект позволит России стать независимой от импортных поставок, отметил Алиханов.
"Вкус не пробовали?" - уточнил Путин.
"Мы не успели пока в Роспотребнадзоре зарегистрировать, скажем так, уже продукт, но к концу следующего года будет готовый продукт", - ответил министр.
На выставке Форума будущих технологий крупнейшие корпорации и наукоемкие предприятия представили передовые разработки и новейшие инновационные решения в сфере биоэкономики.
Путину показали установку для создания вакцин с помощью табака
Вчера, 18:24
 
