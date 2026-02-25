Путину на Форуме технологий показали биотехнологический аналог какао-масла

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на выставке Форума будущих технологий ознакомился с биотехнологическим аналогом какао-масла.

Глава государства в среду посетил выставку, организованную на площадке Форума будущих технологий. В ходе осмотра площадки глава государства остановился у стенда министерства промышленности и торговли РФ.