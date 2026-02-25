Путину показали установку для создания вакцин с помощью табака

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выставке Форума будущих технологий ознакомился с установкой, которая позволяет использовать растения табака Бентхама для создания противовирусных вакцин.

На стенде Российского научного фонда (РНФ) президенту РФ представили растительную установку с растениями табака Бентхама для создания противовирусных вакцин. В установке корни растений находятся в воздухе и периодически опрыскиваются питательным раствором, что обеспечивает максимальное насыщение корней кислородом и ведет к ускорению роста.

В клетки этих растений встраивают гены вирусных белков, и табак начинает синтезировать безопасные вирусоподобные частицы, которые обучают иммунную систему распознавать инфекцию. Технология применима против гриппа, коронавирусов, полиовируса и других инфекций человека и животных.

"Табак можно использовать на благо человека, да?", - прокомментировал Путин представленный проект.

"Да, можно использовать на благо человека. Скорость разработки может быть от нескольких недель до нескольких месяцев, предсказуемость масштабирования, и, что важно, безопасность. Табак не является генномодифицированным", - ответила Путину заместитель гендиректора РНФ Елена Попова.