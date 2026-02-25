https://ria.ru/20260225/putin-2076719211.html
Путину показали установку для создания вакцин с помощью табака
Путину показали установку для создания вакцин с помощью табака - РИА Новости, 25.02.2026
Путину показали установку для создания вакцин с помощью табака
Президент России Владимир Путин на выставке Форума будущих технологий ознакомился с установкой, которая позволяет использовать растения табака Бентхама для... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:24:00+03:00
2026-02-25T18:24:00+03:00
2026-02-25T18:24:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076708031_0:317:3019:2015_1920x0_80_0_0_0e2fbd8a59e084ac1cdf1206261e3f0b.jpg
https://ria.ru/20260225/lihachev-2076714485.html
https://ria.ru/20260225/putin-2076714128.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076708031_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_a71c5e5d8460dbcbf17ac72085238267.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путину показали установку для создания вакцин с помощью табака
Путину показали установку для создания вакцин с помощью табака Бентхама
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выставке Форума будущих технологий ознакомился с установкой, которая позволяет использовать растения табака Бентхама для создания противовирусных вакцин.
На стенде Российского научного фонда (РНФ) президенту РФ
представили растительную установку с растениями табака Бентхама для создания противовирусных вакцин. В установке корни растений находятся в воздухе и периодически опрыскиваются питательным раствором, что обеспечивает максимальное насыщение корней кислородом и ведет к ускорению роста.
В клетки этих растений встраивают гены вирусных белков, и табак начинает синтезировать безопасные вирусоподобные частицы, которые обучают иммунную систему распознавать инфекцию. Технология применима против гриппа, коронавирусов, полиовируса и других инфекций человека и животных.
"Табак можно использовать на благо человека, да?", - прокомментировал Путин
представленный проект.
"Да, можно использовать на благо человека. Скорость разработки может быть от нескольких недель до нескольких месяцев, предсказуемость масштабирования, и, что важно, безопасность. Табак не является генномодифицированным", - ответила Путину заместитель гендиректора РНФ
Елена Попова.
Глава государства в среду посетил выставку, организованную на площадке Форума будущих технологий. На выставке крупнейшие корпорации и наукоемкие предприятия представили передовые разработки и новейшие инновационные решения в сфере биоэкономики.