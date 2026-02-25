https://ria.ru/20260225/putin-2076719087.html
Путин подчеркнул важность информационной поддержки российских ученых в СМИ
Путин подчеркнул важность информационной поддержки российских ученых в СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
Путин подчеркнул важность информационной поддержки российских ученых в СМИ
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность информационной поддержки российских ученых в средствах массовой информации. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:24:00+03:00
2026-02-25T18:24:00+03:00
2026-02-25T18:24:00+03:00
технологии
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076711955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c53b336c51a5d6b279ccbd452788a7c.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076718194.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076711425_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_04904485c68b2e98a1838c344855438a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, владимир путин
Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин подчеркнул важность информационной поддержки российских ученых в СМИ
Путин: СМИ должны заниматься информационной поддержкой российских ученых
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность информационной поддержки российских ученых в средствах массовой информации.
Путин
в среду провел встречу с российскими учеными на полях Форума будущих технологий в Москве
.
"Я часто обращаю внимание и правительства, и администрации (президента - ред.), и представителей средств массовой информации о том, насколько важно заниматься этой сферой, информационной поддержкой тех, кто посвящает свою жизнь научным исследованиям", - сказал российский лидер на встрече.