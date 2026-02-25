Путин попросил дополнить проект по биоэкономике мерами для импортозамещения

"Важнейший вопрос - это наличие собственных приборов, оборудования, а также ферментов, биокатализаторов, других критически важных компонентов. По этим ключевым направлениям нужно быстрее переходить от задач импортозамещения к запуску глобальной конкурентной продукции на собственных платформах, на собственных решениях. Прошу дополнить нацпроект по биоэкономике конкретными решениями на этот счет", - сказал глава государства на Форуме будущих технологий.