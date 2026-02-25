Путин попросил дополнить проект по биоэкономике мерами для импортозамещения

https://ria.ru/20260225/putin-2076718194.html
Президент России Владимир Путин попросил дополнить национальный проект по биоэкономике мерами для ускоренного импортозамещения в этой сфере.
экономика
россия
москва
владимир путин
россия
москва
Новости
ru-RU
экономика, россия, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил дополнить национальный проект по биоэкономике мерами для ускоренного импортозамещения в этой сфере.
"Важнейший вопрос - это наличие собственных приборов, оборудования, а также ферментов, биокатализаторов, других критически важных компонентов. По этим ключевым направлениям нужно быстрее переходить от задач импортозамещения к запуску глобальной конкурентной продукции на собственных платформах, на собственных решениях. Прошу дополнить нацпроект по биоэкономике конкретными решениями на этот счет", - сказал глава государства на Форуме будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве
ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.