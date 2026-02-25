Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил дополнить проект по биоэкономике мерами для импортозамещения - РИА Новости, 25.02.2026
18:20 25.02.2026
Путин попросил дополнить проект по биоэкономике мерами для импортозамещения
Путин попросил дополнить проект по биоэкономике мерами для импортозамещения - РИА Новости, 25.02.2026
Путин попросил дополнить проект по биоэкономике мерами для импортозамещения
Президент России Владимир Путин попросил дополнить национальный проект по биоэкономике мерами для ускоренного импортозамещения в этой сфере. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:20:00+03:00
2026-02-25T18:20:00+03:00
экономика
россия
москва
владимир путин
россия
москва
экономика, россия, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин попросил дополнить проект по биоэкономике мерами для импортозамещения

Путин попросил дополнить нацпроект по биоэкономике мерами для импортозамещения

Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил дополнить национальный проект по биоэкономике мерами для ускоренного импортозамещения в этой сфере.
"Важнейший вопрос - это наличие собственных приборов, оборудования, а также ферментов, биокатализаторов, других критически важных компонентов. По этим ключевым направлениям нужно быстрее переходить от задач импортозамещения к запуску глобальной конкурентной продукции на собственных платформах, на собственных решениях. Прошу дополнить нацпроект по биоэкономике конкретными решениями на этот счет", - сказал глава государства на Форуме будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Путин попросил предоставить гранты для новых решений в биоэкономике
