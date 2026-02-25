Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал кадровый вызов одним из самых сложных в биоэкономике - РИА Новости, 25.02.2026
18:18 25.02.2026
Путин назвал кадровый вызов одним из самых сложных в биоэкономике
Кадровый вызов в сфере биоэкономики - один из самых сложных и системных, надо дать на него ответ, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин назвал кадровый вызов одним из самых сложных в биоэкономике

Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кадровый вызов в сфере биоэкономики - один из самых сложных и системных, надо дать на него ответ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кадровый вызов в этой сфере - один из самых сложных и системных, и, конечно, мы должны дать на него ответ", - сказал Путин, выступая на Форуме будущих технологий.
Российский лидер подчеркнул, что компетенции выпускников вузов и колледжей пока существенно отстают от уровня развития биотехнологий.
"Надо признать, что пока компетенции, знания выпускников многих вузов, колледжей не соответствует, более того, существенно отстают даже от текущего уровня развития биотехнологий. Ну, это понятно, многое здесь в новинку, поэтому многое предстоит сделать", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Путин поблагодарил ученых и меценатов за деятельность в сфере биоэкономики
© 2026 МИА «Россия сегодня»
