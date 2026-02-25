https://ria.ru/20260225/putin-2076717464.html
Путин назвал кадровый вызов одним из самых сложных в биоэкономике
Путин назвал кадровый вызов одним из самых сложных в биоэкономике - РИА Новости, 25.02.2026
Путин назвал кадровый вызов одним из самых сложных в биоэкономике
Кадровый вызов в сфере биоэкономики - один из самых сложных и системных, надо дать на него ответ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:18:00+03:00
2026-02-25T18:18:00+03:00
2026-02-25T18:18:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076712308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30d75467e41efbc6d1bcb43a0cbb73e6.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076714128.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076712308_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_262befa512899a42bd99b9895948e95a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал кадровый вызов одним из самых сложных в биоэкономике
Путин назвал кадровый вызов одним из самых сложных и системных в биоэкономике
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кадровый вызов в сфере биоэкономики - один из самых сложных и системных, надо дать на него ответ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кадровый вызов в этой сфере - один из самых сложных и системных, и, конечно, мы должны дать на него ответ", - сказал Путин
, выступая на Форуме будущих технологий.
Российский лидер подчеркнул, что компетенции выпускников вузов и колледжей пока существенно отстают от уровня развития биотехнологий.
"Надо признать, что пока компетенции, знания выпускников многих вузов, колледжей не соответствует, более того, существенно отстают даже от текущего уровня развития биотехнологий. Ну, это понятно, многое здесь в новинку, поэтому многое предстоит сделать", - отметил президент.