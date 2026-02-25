Путин назвал кадровый вызов одним из самых сложных в биоэкономике

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кадровый вызов в сфере биоэкономики - один из самых сложных и системных, надо дать на него ответ, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что компетенции выпускников вузов и колледжей пока существенно отстают от уровня развития биотехнологий.

"Надо признать, что пока компетенции, знания выпускников многих вузов, колледжей не соответствует, более того, существенно отстают даже от текущего уровня развития биотехнологий. Ну, это понятно, многое здесь в новинку, поэтому многое предстоит сделать", - отметил президент.