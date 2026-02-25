Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на реплику о сложности географических условий России
18:14 25.02.2026
Путин ответил на реплику о сложности географических условий России
Путин ответил на реплику о сложности географических условий России
Президент России Владимир Путин в ответ на реплику главы исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука о сложности географических условий РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:14:00+03:00
2026-02-25T18:14:00+03:00
россия, владимир путин, михаил ковальчук
Россия, Владимир Путин, Михаил Ковальчук
Путин ответил на реплику о сложности географических условий России

Путин ответил на реплику о сложности географических условий РФ: зато какие люди

Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ответ на реплику главы исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука о сложности географических условий РФ сказал: "зато какие люди" в России.
Ковальчук отметил, что президент часто повторяет важнейшую задачу - создание пространственно связанной страны. Однако освоить такие территории естественным путем сложно, поскольку в России мало людей и очень сложные географические условия.
"Зато какие люди!" - ответил Путин.
Глава государства посетил выставку передовых разработок, которая организована на площадке Форума будущих технологий.
Ковальчук рассказал Путину об идее охлаждения реактора на Луне по принципу казино в Лас-Вегасе.
Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
Путин призвал увеличить число бюджетных мест в сфере биоэкономики
Вчера, 18:13
 
РоссияВладимир ПутинМихаил Ковальчук
 
 
