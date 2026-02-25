https://ria.ru/20260225/putin-2076716752.html
Путин призвал увеличить число бюджетных мест в сфере биоэкономики
Путин призвал увеличить число бюджетных мест в сфере биоэкономики - РИА Новости, 25.02.2026
Путин призвал увеличить число бюджетных мест в сфере биоэкономики
Президент России Владимир Путин попросил увеличить при необходимости бюджетные места для подготовки специалистов в сфере биоэкономики в вузах и колледжах в... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:13:00+03:00
2026-02-25T18:13:00+03:00
2026-02-25T18:13:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076712308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30d75467e41efbc6d1bcb43a0cbb73e6.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076715651.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076712308_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_262befa512899a42bd99b9895948e95a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин призвал увеличить число бюджетных мест в сфере биоэкономики
Путин: при необходимости нужно увеличить бюджетные места в сфере биоэкономики