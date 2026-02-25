Рейтинг@Mail.ru
18:10 25.02.2026
Путин отметил вклад российских ученых в развитие биотехнологий
Путин отметил вклад российских ученых в развитие биотехнологий
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад российских ученых в развитие наук о жизни и биотехнологий.
"Мы в России гордимся тем, что в развитие наук о жизни внесли весомый вклад открытия, философские и научные учения (Владимира) Вернадского, (Ильи) Мечникова, (Климента) Тимирязева, (Николая) Кольцова, (Николая) Вавилова, (Владимира) Энгельгардта, других выдающихся отечественных ученых, в числе которых и наши современники", - сказал глава государства в ходе Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.
Путин призвал установить этические границы для использования биотехнологий
