https://ria.ru/20260225/putin-2076715203.html
Путин: программы в сфере биоэкономики должны учитывать специфику регионов
Путин: программы в сфере биоэкономики должны учитывать специфику регионов - РИА Новости, 25.02.2026
Путин: программы в сфере биоэкономики должны учитывать специфику регионов
Программы в сфере биоэкономики должны учитывать специфику регионов и ресурсную базу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:09:00+03:00
2026-02-25T18:09:00+03:00
2026-02-25T18:09:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076712308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30d75467e41efbc6d1bcb43a0cbb73e6.jpg
https://ria.ru/20260225/rossiya-2076708512.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076712308_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_262befa512899a42bd99b9895948e95a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, владимир путин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин: программы в сфере биоэкономики должны учитывать специфику регионов
Путин заявил, что программы по биоэкономике должны учитывать специфику регионов
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Программы в сфере биоэкономики должны учитывать специфику регионов и ресурсную базу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в ходе Форума будущих технологий, говоря об исследованиях разработки биоэкономики, отметил важность наращивания экономического и технологического потенциала регионов.
"Они (программы развития биоэкономики - ред.) безусловно должны учитывать особенности территории, ресурсную базу, экономическую специализацию. И, конечно, для таких проектов у регионов должны быть кадры и соответствующие технологии", - сказал глава государства в ходе Форума.
Путин также рассказал об отдельных направлениях крупных региональных программ по развитию биоэкономики.
"На Северо-Западе страны нам нужно наладить переработку отходов лесопромышленного комплекса. На Дальнем Востоке
выпуск биопродукции на основе водных биоресурсов, а в Сибири, на юге России
– глубокую переработку зерна", - отметил Путин.