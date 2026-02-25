Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил ученых и меценатов за деятельность в сфере биоэкономики - РИА Новости, 25.02.2026
18:04 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/putin-2076714128.html
Путин поблагодарил ученых и меценатов за деятельность в сфере биоэкономики
Путин поблагодарил ученых и меценатов за деятельность в сфере биоэкономики - РИА Новости, 25.02.2026
Путин поблагодарил ученых и меценатов за деятельность в сфере биоэкономики
Президент России Владимир Путин поблагодарил ученых и меценатов за просветительскую деятельность в сфере биоэкономики. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:04:00+03:00
2026-02-25T18:04:00+03:00
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил ученых и меценатов за деятельность в сфере биоэкономики

Путин поблагодарил ученых за просветительскую деятельность в сфере биоэкономики

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил ученых и меценатов за просветительскую деятельность в сфере биоэкономики.
"Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить отечественные биотех-компании, ученых, меценатов, энтузиастов за просветительскую деятельность", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Он добавил, что эту работу нужно обязательно наращивать, открывать новые горизонты, профессиональные пути для молодёжи, подрастающего поколения и граждан.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Путин: Россия создает решения мирового уровня в области цифровых платформ
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
