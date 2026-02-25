Путин попросил предоставить гранты для новых решений в биоэкономике

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Российский научный фонд в 2026 году предоставить гранты для создания новых решений в сфере биоэкономики.
"Также прошу Российский научный фонд в текущем году предоставить гранты имени нашего великого ученого Евгения Павловича Велихова на создание новых решений для агропромышленного сектора, биотехнологических производств, фармацевтической промышленности, здравоохранения и других отраслей", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Глава государства отметил, что такие технологии должны быть разработаны в том числе с использованием методов биоинформатики и искусственного интеллекта.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.