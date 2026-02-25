Путин попросил предоставить гранты для новых решений в биоэкономике

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Российский научный фонд в 2026 году предоставить гранты для создания новых решений в сфере биоэкономики.

Глава государства отметил, что такие технологии должны быть разработаны в том числе с использованием методов биоинформатики и искусственного интеллекта.