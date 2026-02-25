Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил предоставить гранты для новых решений в биоэкономике - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/putin-2076713833.html
Путин попросил предоставить гранты для новых решений в биоэкономике
Путин попросил предоставить гранты для новых решений в биоэкономике - РИА Новости, 25.02.2026
Путин попросил предоставить гранты для новых решений в биоэкономике
Президент РФ Владимир Путин попросил Российский научный фонд в 2026 году предоставить гранты для создания новых решений в сфере биоэкономики. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:03:00+03:00
2026-02-25T18:03:00+03:00
экономика
россия
москва
владимир путин
российский научный фонд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076712308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30d75467e41efbc6d1bcb43a0cbb73e6.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076708335.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076712308_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_262befa512899a42bd99b9895948e95a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, владимир путин, российский научный фонд
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Российский научный фонд
Путин попросил предоставить гранты для новых решений в биоэкономике

Путин попросил РНФ предоставить гранты для новых решений в сфере биоэкономики

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Российский научный фонд в 2026 году предоставить гранты для создания новых решений в сфере биоэкономики.
"Также прошу Российский научный фонд в текущем году предоставить гранты имени нашего великого ученого Евгения Павловича Велихова на создание новых решений для агропромышленного сектора, биотехнологических производств, фармацевтической промышленности, здравоохранения и других отраслей", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Глава государства отметил, что такие технологии должны быть разработаны в том числе с использованием методов биоинформатики и искусственного интеллекта.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Путин заявил о необходимости обновить программы профобразования
Вчера, 17:48
 
ЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинРоссийский научный фонд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала