Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил посвятить следующий Форум технологий цифровым платформам - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/putin-2076713059.html
Путин предложил посвятить следующий Форум технологий цифровым платформам
Путин предложил посвятить следующий Форум технологий цифровым платформам - РИА Новости, 25.02.2026
Путин предложил посвятить следующий Форум технологий цифровым платформам
Президент России Владимир Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий внедрению в жизнь цифровых платформ. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:00:00+03:00
2026-02-25T18:00:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076712346_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_a5c2cf1aa0fa4000197dcf64b8cd459b.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076707680.html
https://ria.ru/20260225/putin-2076707497.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076712346_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ab98d3b12f62fa0f684770cd8429412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил посвятить следующий Форум технологий цифровым платформам

Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий цифровым платформам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий внедрению в жизнь цифровых платформ.
Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий напомнил, что на площадке форума традиционно идет разговор о направлениях, разработках, которые определяют будущее человечества.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Путин отметил важность прикладных исследований в биоэкономике
Вчера, 17:46
"Достижения биологии, генетики и других наук о жизни справедливо называют технологиями XXI века. Вместе с IT-индустрией, искусственным интеллектом они трансформируют экономику и общество, создают новые возможности для миллионов людей. Предлагаю посвятить следующий Форум будущих технологий созданию и внедрению в нашу жизнь цифровых платформ", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий в среду.
Глава государства подчеркнул, что уже сейчас они служат ученым в реализации научных проектов, соединяют мастеров, предпринимателей из небольшого города с покупателями из мегаполисов, позволяют жителям участвовать в управлении домом, поселком, целым регионом.
"В рекордные сроки анализируют медицинские исследования, помогая тем самым врачам спасать жизни людей", - подчеркнул Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Путин отметил важность правового регулирования в биоэкономике
Вчера, 17:45
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала