https://ria.ru/20260225/putin-2076713059.html
Путин предложил посвятить следующий Форум технологий цифровым платформам
Путин предложил посвятить следующий Форум технологий цифровым платформам - РИА Новости, 25.02.2026
Путин предложил посвятить следующий Форум технологий цифровым платформам
Президент России Владимир Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий внедрению в жизнь цифровых платформ. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:00:00+03:00
2026-02-25T18:00:00+03:00
2026-02-25T18:00:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076712346_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_a5c2cf1aa0fa4000197dcf64b8cd459b.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076707680.html
https://ria.ru/20260225/putin-2076707497.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076712346_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ab98d3b12f62fa0f684770cd8429412.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил посвятить следующий Форум технологий цифровым платформам
Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий цифровым платформам
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий внедрению в жизнь цифровых платформ.
Путин
в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий напомнил, что на площадке форума традиционно идет разговор о направлениях, разработках, которые определяют будущее человечества.
"Достижения биологии, генетики и других наук о жизни справедливо называют технологиями XXI века. Вместе с IT-индустрией, искусственным интеллектом они трансформируют экономику и общество, создают новые возможности для миллионов людей. Предлагаю посвятить следующий Форум будущих технологий созданию и внедрению в нашу жизнь цифровых платформ", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий в среду.
Глава государства подчеркнул, что уже сейчас они служат ученым в реализации научных проектов, соединяют мастеров, предпринимателей из небольшого города с покупателями из мегаполисов, позволяют жителям участвовать в управлении домом, поселком, целым регионом.
"В рекордные сроки анализируют медицинские исследования, помогая тем самым врачам спасать жизни людей", - подчеркнул Путин.