Путин отметил уровень развития цифровых платформ в Москве
17:59 25.02.2026
Путин отметил уровень развития цифровых платформ в Москве
Путин отметил уровень развития цифровых платформ в Москве
Президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, отметил уровень развития цифровых платформ в Москве.
2026-02-25T17:59:00+03:00
2026-02-25T17:59:00+03:00
2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, отметил уровень развития цифровых платформ в Москве.
"В рекордные сроки (цифровые платформы – ред.) анализируют медицинские исследования, помогая тем самым врачам спасать жизни людей. И это лишь отдельные направления развития платформенной экономики. Вот в Москве это хорошо очень развивается", – отметил Путин.
В пример он привел работу с цифровыми платформами столичных медиков: "Вызывают скорую помощь к человеку. Пока она едет к пациенту, на экране врача уже появляется вся его история болезни. И он знает, что нужно взять с собой, что нужно предпринять, чтобы спасти жизнь. И это только одно из направлений, только один из примеров этих платформенных решений".
Уже сейчас цифровые платформы служат ученым в реализации научных проектов, соединяют мастера, предпринимателя из небольшого города с покупателями из мегаполисов, позволяют жителям участвовать в управлении домом, поселком, целым регионом, отметил президент.
Путин оценил объемы промышленности высоких технологий в Москве
9 февраля, 14:20
Путин оценил объемы промышленности высоких технологий в Москве
9 февраля, 14:20
 
