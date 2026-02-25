Путин отметил уровень развития цифровых платформ в Москве

https://ria.ru/20260225/putin-2076712116.html
Президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, отметил уровень развития цифровых платформ в Москве.
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, отметил уровень развития цифровых платформ в Москве.
"В рекордные сроки (цифровые платформы – ред.) анализируют медицинские исследования, помогая тем самым врачам спасать жизни людей. И это лишь отдельные направления развития платформенной экономики. Вот в Москве
это хорошо очень развивается", – отметил Путин
.
В пример он привел работу с цифровыми платформами столичных медиков: "Вызывают скорую помощь к человеку. Пока она едет к пациенту, на экране врача уже появляется вся его история болезни. И он знает, что нужно взять с собой, что нужно предпринять, чтобы спасти жизнь. И это только одно из направлений, только один из примеров этих платформенных решений".
Уже сейчас цифровые платформы служат ученым в реализации научных проектов, соединяют мастера, предпринимателя из небольшого города с покупателями из мегаполисов, позволяют жителям участвовать в управлении домом, поселком, целым регионом, отметил президент.