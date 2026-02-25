https://ria.ru/20260225/putin-2076711299.html
Путин поручил оценить кадровую потребность в биоэкономике
Путин поручил оценить кадровую потребность в биоэкономике
Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с бизнесом и регионами оценить потребность в кадрах в сфере биоэкономики. РИА Новости, 25.02.2026
