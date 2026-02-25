Рейтинг@Mail.ru
17:55 25.02.2026
Путин поручил оценить кадровую потребность в биоэкономике
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Владимир Путин осматривает выставку IV Форума будущих технологий в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с бизнесом и регионами оценить потребность в кадрах в сфере биоэкономики.
"Прошу правительство вместе с регионами и бизнесом внимательно посмотреть на кадровый прогноз в части биотеха. Учесть потребность в специалистах для реализации крупных региональных проектов в этой сфере", - сказал Путин, выступая на Форуме будущих технологий.
