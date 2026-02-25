https://ria.ru/20260225/putin-2076707680.html
Путин отметил важность прикладных исследований в биоэкономике
Путин отметил важность прикладных исследований в биоэкономике - РИА Новости, 25.02.2026
Путин отметил важность прикладных исследований в биоэкономике
Важно, чтобы исследования в сфере биоэкономики носили прикладной характер, наращивали экономический потенциал российских регионов, заявил президент России... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:46:00+03:00
2026-02-25T17:46:00+03:00
2026-02-25T17:49:00+03:00
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076707497.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
Путин отметил важность прикладных исследований в биоэкономике
Путин отметил важность прикладного характера исследований в биоэкономике
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Важно, чтобы исследования в сфере биоэкономики носили прикладной характер, наращивали экономический потенциал российских регионов, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно, чтобы исследования, разработки по направлениям биоэкономики носили не только фундаментальный, но и прикладной характер, наращивали экономический, технологический потенциал российских регионов", - сказал российский лидер на Форуме будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве
ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году – новым материалам и химии.