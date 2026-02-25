https://ria.ru/20260225/putin-2076707497.html
Путин отметил важность правового регулирования в биоэкономике
Правовое регулирование в биоэкономике должно поддерживать быстрое внедрение инноваций, сохраняя качество, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правовое регулирование в биоэкономике должно поддерживать быстрое внедрение инноваций, сохраняя качество, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Регулирование должно поддерживать, стимулировать создание и быстрое внедрение инноваций, но при этом гарантировать человеку, обществу безопасность и качество продукции", - сказал российский лидер на Форуме будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве
ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой нынешнего форума стала биоэкономика.