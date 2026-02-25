https://ria.ru/20260225/putin-2076706898.html
Путин поручил внедрить углубленную профориентацию школьников
Путин поручил внедрить углубленную профориентацию школьников - РИА Новости, 25.02.2026
Путин поручил внедрить углубленную профориентацию школьников
Президент России Владимир Путин поручил внедрить углубленную профориентацию школьников в России с учетом кадровых потребностей в сфере биотехнологий. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:43:00+03:00
2026-02-25T17:43:00+03:00
2026-02-25T17:53:00+03:00
россия
москва
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063228860_0:0:3912:2200_1920x0_80_0_0_69ed9bc2ce9c7cfccca550bf1765bdbe.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076707497.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229103_0:0:2995:2246_1920x0_80_0_0_2303108df6980f76685e610e8b725da7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
Путин поручил внедрить углубленную профориентацию школьников
Путин поручил внедрить углубленную профориентацию школьников в сфере биотеха