17:38 25.02.2026 (обновлено: 17:48 25.02.2026)
Путин поручил усилить подготовку кадров для биоэкономики
экономика, россия, владимир путин, москва
Экономика, Россия, Владимир Путин, Москва
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усилить в России подготовку кадров для биоэкономики.
"Следует обеспечить выпуск высшего и среднего звена с глубокой междисциплинарной подготовкой на стыке биологии, химии, инженерии, искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе пленарного заседания форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.
Путин заявил о необходимости обновить программы профобразования
Заголовок открываемого материала