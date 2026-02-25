https://ria.ru/20260225/putin-2076705149.html
Путин предложил создать центры инженерных разработок для биоэкономики
Путин предложил создать центры инженерных разработок для биоэкономики - РИА Новости, 25.02.2026
Путин предложил создать центры инженерных разработок для биоэкономики
Президент России Владимир Путин предложил создать в РФ сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:36:00+03:00
2026-02-25T17:36:00+03:00
2026-02-25T17:46:00+03:00
россия
технологии
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076704758.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, владимир путин
Россия, Технологии, Владимир Путин
Путин предложил создать центры инженерных разработок для биоэкономики
Путин предложил создать сеть центров инженерных разработок для биоэкономики
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать в РФ сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики.
"В этой связи предлагаю создать в субъектах федерации, на базе университетов и научных институтов, широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики", - сказал Путин
в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий в среду.
Глава государства подчеркнул, что такие центры призваны сократить путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству, открыть доступ к приборной базе, вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов, а также для небольших технологических компаний со всей страны.
"А они, подчеркну это особо, должны стать полноправными участниками нацпроекта по биоэкономике. Особо это подчеркиваю", - уточнил Путин.