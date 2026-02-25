Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил использовать экспериментальные режимы в биотехнологиях - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 25.02.2026 (обновлено: 18:01 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/putin-2076704758.html
Путин предложил использовать экспериментальные режимы в биотехнологиях
Путин предложил использовать экспериментальные режимы в биотехнологиях - РИА Новости, 25.02.2026
Путин предложил использовать экспериментальные режимы в биотехнологиях
Президент РФ Владимир Путин предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы, которые уже применяются в беспилотной сфере и сфере... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:36:00+03:00
2026-02-25T18:01:00+03:00
владимир путин
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076707680.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9562b9edb4c867bb216ae4ed6ec2f7b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, технологии
Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин предложил использовать экспериментальные режимы в биотехнологиях

Путин предложил использовать экспериментальные правовые режимы в биотехнологиях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы, которые уже применяются в беспилотной сфере и сфере искусственного интеллекта, где хорошо себя зарекомендовали.
"В сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни", - заявил он в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий в среду.
Как отметил Путин, площадками для разработки и тестирования новых биотехнологий и продуктов могут стать инновационные научно-технологические образовательные центры, среди которых федеральная территория Сириус.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Путин отметил важность прикладных исследований в биоэкономике
Вчера, 17:46
 
Владимир ПутинРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала