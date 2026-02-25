Путин предложил использовать экспериментальные режимы в биотехнологиях

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы, которые уже применяются в беспилотной сфере и сфере искусственного интеллекта, где хорошо себя зарекомендовали.

"В сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни", - заявил он в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий в среду.