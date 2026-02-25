Путин призвал создавать условия для прорывов в сфере биотехнологий

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал создавать в стране условия для научных прорывов в сфере биотехнологий.

"Как и в любом передовом направлении, нужно создавать условия для научных прорывов", - сказал российский лидер на Форуме будущих технологий.