Путин призвал перейти к собственным передовым биотехнологиям

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. России нужно переходить от импортозамещения к собственным передовым биотехнологиям, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе пленарного заседания Форума будущих технологий российский лидер отметил, что важнейший вопрос - это наличие собственных приборов, оборудования, а также ферментов, биокатализаторов и других критически важных компонентов.