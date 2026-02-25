https://ria.ru/20260225/putin-2076702225.html
Биотехнологии развиваются с беспрецедентной скоростью, заявил Путин
Биотехнологии развиваются с беспрецедентной скоростью и могут помочь в решении проблем изменения климата и дефицита продовольствия, заявил президент РФ Владимир
РИА Новости. МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Биотехнологии развиваются с беспрецедентной скоростью и могут помочь в решении проблем изменения климата и дефицита продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Тем более, что биотехнологии, подкрепленные мощью вычислительных систем и искусственного интеллекта, развиваются с беспрецедентной скоростью, помогают ответить на ключевые вызовы современности, а это изменение климата, дефицит продовольствия, истощение возобновляемых ресурсов", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
Они также могут служить для реализации проектов и на Земле, и в космосе, добавил он.