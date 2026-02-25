https://ria.ru/20260225/putin-2076702137.html
Путин заявил об использовании потенциала биоэкономики для здоровья нации
Путин заявил об использовании потенциала биоэкономики для здоровья нации
Россия будет использовать потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2026
