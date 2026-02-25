https://ria.ru/20260225/putin-2076701990.html
Путин поручил подготовить стратегию формирования биоэкономики до 2050 года
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до 2050 года. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:29:00+03:00
2026-02-25T17:29:00+03:00
2026-02-25T17:35:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
россия
Путин поручил правительству подготовить стратегию формирования биоэкономики