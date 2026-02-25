Рейтинг@Mail.ru
17:28 25.02.2026
Путин: Россия готова создавать программы по биоэкономики в рамках БРИКС
экономика, россия, брикс, москва, владимир путин
Экономика, Россия, БРИКС, Москва, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия готова к реализации совместных программ в сфере биоэкономики в рамках БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На площадке БРИКС, других объединений, в рамках двустороннего сотрудничества мы готовы к реализации совместных научных, образовательных, инвестиционных программ в сфере биотехнологий на благо всего человечества", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.
России нужно работать с соседями в области биотехнологий, заявил Путин
