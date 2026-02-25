https://ria.ru/20260225/putin-2076701673.html
Путин назвал равный доступ к технологиям условием для развития цивилизации
Путин назвал равный доступ к технологиям условием для развития цивилизации - РИА Новости, 25.02.2026
Путин назвал равный доступ к технологиям условием для развития цивилизации
Равный доступ к технологиям будущего является непреложным условием для развития цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме будущих технологий. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:28:00+03:00
2026-02-25T17:28:00+03:00
2026-02-25T17:53:00+03:00
владимир путин
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076719445_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce346ea0c37cd8abb0a72ed43f4496de.jpg
https://ria.ru/20260225/putin-2076705316.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076719445_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4bc356d201243069c28765996b3d6abb.jpg
Путин о развитии биотехнологий
Равный доступ к технологиям будущего – это непреложное условие для развития цивилизации, заявил Путин.
2026-02-25T17:28
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, технологии
Владимир Путин, Россия, Технологии
Путин назвал равный доступ к технологиям условием для развития цивилизации
Путин назвал доступ к технологиям будущего условием для развития цивилизации