Путин назвал равный доступ к технологиям условием для развития цивилизации

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Равный доступ к технологиям будущего является непреложным условием для развития цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме будущих технологий.

"Неоднократно подчёркивал: равный доступ к технологиям будущего, а не привилегии для избранных - непреложное условие справедливого развития нашей цивилизации", - сообщил он.