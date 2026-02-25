Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал равный доступ к технологиям условием для развития цивилизации
17:28 25.02.2026
Путин назвал равный доступ к технологиям условием для развития цивилизации
Равный доступ к технологиям будущего является непреложным условием для развития цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме будущих технологий. РИА Новости, 25.02.2026
Равный доступ к технологиям будущего – это непреложное условие для развития цивилизации, заявил Путин.
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Равный доступ к технологиям будущего является непреложным условием для развития цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме будущих технологий.
"Неоднократно подчёркивал: равный доступ к технологиям будущего, а не привилегии для избранных - непреложное условие справедливого развития нашей цивилизации", - сообщил он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Путин назвал специалистов самым важным в биоэкономики
Владимир Путин
 
 
