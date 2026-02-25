Рейтинг@Mail.ru
17:27 25.02.2026 (обновлено: 17:32 25.02.2026)
Путин отметил работу российских ученых и инженеров
Ученые и инженеры своими смелыми решениями по сути уже формируют новую реальность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2026
владимир путин, россия, общество, москва
Владимир Путин, Россия, Общество, Москва
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ученые и инженеры своими смелыми решениями по сути уже формируют новую реальность, заявил президент России Владимир Путин.
"Своими смелыми идеями ученые и инженеры по сути уже формируют новую реальность, индустриальный уклад, применяют достижения в области биологии, генетики, чтобы улучшить жизнь людей, сохранить нашу планету, ее хрупкую экосистему", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
России нужно работать с соседями в области биотехнологий, заявил Путин
