Путин отметил работу российских ученых и инженеров
Ученые и инженеры своими смелыми решениями по сути уже формируют новую реальность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:27:00+03:00
Путин: ученые и инженеры своими смелыми решениями формируют новую реальность