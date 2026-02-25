Рейтинг@Mail.ru
Ученые двигаются к созданию живого сердца, заявил Путин
17:26 25.02.2026 (обновлено: 17:57 25.02.2026)
Ученые двигаются к созданию живого сердца, заявил Путин
Ученые двигаются к созданию живого сердца, заявил Путин - РИА Новости, 25.02.2026
Ученые двигаются к созданию живого сердца, заявил Путин
Ученые еще не добрались до создания живого сердца, но двигаются к этому, рассказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2026
владимир путин
россия
россия
РИА Новости
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Ученые двигаются к созданию живого сердца, заявил Путин

Путин: ученые еще не добрались до создания живого сердца, но двигаются к этому

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ученые еще не добрались до создания живого сердца, но двигаются к этому, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что создание искусственных тканей, сосудов и отдельных органов человека уже не является фантастикой.
"Вот, правда, до создания, так скажем, живого сердца еще не добрались, но к этому двигаются", - сказал Путин на Форуме будущих технологий.
Владимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
