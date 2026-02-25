https://ria.ru/20260225/putin-2076701386.html
Ученые двигаются к созданию живого сердца, заявил Путин
Ученые двигаются к созданию живого сердца, заявил Путин
Ученые еще не добрались до создания живого сердца, но двигаются к этому, рассказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2026
