Путин оценил российские передовые разработки
Российские передовые разработки, в том числе в сфере биоэкономики, производят впечатление, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:24:00+03:00
2026-02-25T17:24:00+03:00
2026-02-25T17:49:00+03:00
технологии
владимир путин
россия
экономика
россия
Новости
ru-RU
технологии, владимир путин, россия, экономика
Технологии, Владимир Путин, Россия, Экономика
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские передовые разработки, в том числе в сфере биоэкономики, производят впечатление, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду посетил выставку передовых разработок, которая организована на площадке Форума будущих технологий.
"Вот только что коллеги познакомили меня с передовыми разработками, которые представлены на выставке, развернутой на полях форума, - они действительно производят должное впечатление", - сказал Путин
в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Он отметил, что ученые, используя законы и мудрость природы, раскрывая ее огромный созидательный потенциал, создают решения для жизни, здоровья и активного долголетия.