Путин оценил российские передовые разработки

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские передовые разработки, в том числе в сфере биоэкономики, производят впечатление, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в среду посетил выставку передовых разработок, которая организована на площадке Форума будущих технологий.

"Вот только что коллеги познакомили меня с передовыми разработками, которые представлены на выставке, развернутой на полях форума, - они действительно производят должное впечатление", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.