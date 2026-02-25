"Через несколько дней". Выступление Путина вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Выступление Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ прошло на фоне растущей напряженности из-за действий киевского режима, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Заявления Путина прозвучали всего через несколько дней после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину <…> в остановке поставок по нефтепроводу "Дружба", — отмечается в публикации.
Как пишет L'AntiDiplomatico, из-за таких действий Киева вырисовывается картина гибридной войны, в которой терроризм пытаются сделать инструментом конфликта, а дипломатию задвинуть на второй план.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить транзит российской нефти, поставляемой по морю.
На этой неделе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит поставки по "Дружбе".
В августе они уже прекращали получать нефть на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.