Рейтинг@Mail.ru
"Через несколько дней". Выступление Путина вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 25.02.2026 (обновлено: 22:17 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/putin-2076693120.html
"Через несколько дней". Выступление Путина вызвало переполох на Западе
"Через несколько дней". Выступление Путина вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 25.02.2026
"Через несколько дней". Выступление Путина вызвало переполох на Западе
Выступление Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ прошло на фоне растущей напряженности из-за действий киевского режима, пишет итальянское издание... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:57:00+03:00
2026-02-25T22:17:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
петер сийярто
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001970730_0:134:2485:1532_1920x0_80_0_0_a4248ef031874a778b8c4804d00c573b.jpg
https://ria.ru/20260225/zelenskiy-2076691636.html
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076686111.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001970730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56d5e61afb65272a67470961dae8e8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, виктор орбан
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Виктор Орбан
"Через несколько дней". Выступление Путина вызвало переполох на Западе

L'AntiDiplomatico: выступление Путина прошло на фоне растущей напряженности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Выступление Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ прошло на фоне растущей напряженности из-за действий киевского режима, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Заявления Путина прозвучали всего через несколько дней после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину <…> в остановке поставок по нефтепроводу "Дружба", — отмечается в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Зеленский дерзко ответил на требование фон дер Ляйен к Киеву
Вчера, 16:47
Как пишет L'AntiDiplomatico, из-за таких действий Киева вырисовывается картина гибридной войны, в которой терроризм пытаются сделать инструментом конфликта, а дипломатию задвинуть на второй план.
Российский лидер 24 февраля выступил на заседании коллегии ФСБ. Среди прочего Путин отметил, что Украина не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, в том числе пытается совершать атаки на энергетическую инфраструктуру.
Поставки по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения.

"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить транзит российской нефти, поставляемой по морю.
На этой неделе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит поставки по "Дружбе".
В августе они уже прекращали получать нефть на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Уничтожить ЕС". Заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад
Вчера, 16:21
 
В миреВенгрияУкраинаКиевПетер СийяртоВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала