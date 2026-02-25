Путин посетил выставку передовых разработок в Москве

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин посетил выставку передовых разработок, организованную на площадке Форума будущих технологий.

Корпорации и предприятия представили там инновационные решения в сфере биоэкономики.

Центральный элемент выставки — стенд Минпромторга, на котором можно увидеть пять ключевых направлений работы в рамках нацпроекта "Биоэкономика".

Сбербанк вместе с партнерами представил облачную платформу "ИИ для науки", AI-систему восстановления земель Verda и модель искусственного интеллекта для генерации несуществующих в природе белков DiMA. Также на стенде компании показали проекты лауреатов Научной премии " Сбера " за 2024 год.

Свои разработки на выставке продемонстрировал и Газпромбанк . На его стенде представлены достижения отечественной селекции.

Экспозицию " Росатома " посвятили работе по производству чистой энергии, восстановлению природных ресурсов и развитию медицинских технологий. Там же можно пройти экспресс-оценку биологического возраста с определением состояния нервной и сердечно-сосудистой систем, состава тела и образа жизни.

Курчатовский институт представил Научно-технологический центр биоэкономики и биотехнологий. Он разработал концепцию "Биоэкопоселения с атомной станцией малой мощности" как инновационной формы жизнеустройства.