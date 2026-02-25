Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил выставку передовых разработок в Москве - РИА Новости, 25.02.2026
16:24 25.02.2026 (обновлено: 21:34 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/putin-2076686865.html
Путин посетил выставку передовых разработок в Москве
Путин посетил выставку передовых разработок в Москве - РИА Новости, 25.02.2026
Путин посетил выставку передовых разработок в Москве
Владимир Путин посетил выставку передовых разработок, организованную на площадке Форума будущих технологий. РИА Новости, 25.02.2026
россия
москва
владимир путин
сбербанк россии
сбер
газпромбанк
экономика
россия
москва
россия, москва, владимир путин, сбербанк россии, сбер, газпромбанк, экономика
Россия, Москва, Владимир Путин, Сбербанк России, Сбер, Газпромбанк, Экономика
Путин посетил выставку передовых разработок в Москве

Путин посетил выставку передовых разработок на Форуме будущих технологий

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин посетил выставку передовых разработок, организованную на площадке Форума будущих технологий.
Корпорации и предприятия представили там инновационные решения в сфере биоэкономики.
Мантуров рассказал о планах по технологической независимости в биоэкономике
31 декабря 2025, 11:43
Центральный элемент выставки — стенд Минпромторга, на котором можно увидеть пять ключевых направлений работы в рамках нацпроекта "Биоэкономика".
Сбербанк вместе с партнерами представил облачную платформу "ИИ для науки", AI-систему восстановления земель Verda и модель искусственного интеллекта для генерации несуществующих в природе белков DiMA. Также на стенде компании показали проекты лауреатов Научной премии "Сбера" за 2024 год.
Свои разработки на выставке продемонстрировал и Газпромбанк. На его стенде представлены достижения отечественной селекции.
Биоэкономика нуждается в инвестициях, считают в "Росконгрессе"
22 августа 2025, 02:34
Экспозицию "Росатома" посвятили работе по производству чистой энергии, восстановлению природных ресурсов и развитию медицинских технологий. Там же можно пройти экспресс-оценку биологического возраста с определением состояния нервной и сердечно-сосудистой систем, состава тела и образа жизни.
Курчатовский институт представил Научно-технологический центр биоэкономики и биотехнологий. Он разработал концепцию "Биоэкопоселения с атомной станцией малой мощности" как инновационной формы жизнеустройства.
В выставке также участвует московское правительство. Оно представило передовые городские разработки в пяти отраслях биоэкономики: фармацевтике и медицине, пищевом производстве, сельском хозяйстве, транспорте и экологии.
В России планируют увеличить объем производства продукции биоэкономики
31 декабря 2025, 11:41
 
РоссияМоскваВладимир ПутинСбербанк РоссииСберГазпромбанкЭкономика
 
 
