Путин посетил выставку передовых разработок в Москве

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин посетил выставку передовых разработок, организованную на площадке Форума будущих технологий.
Корпорации и предприятия представили там инновационные решения в сфере биоэкономики.
Центральный элемент выставки — стенд Минпромторга, на котором можно увидеть пять ключевых направлений работы в рамках нацпроекта "Биоэкономика".
Свои разработки на выставке продемонстрировал и Газпромбанк. На его стенде представлены достижения отечественной селекции.
Экспозицию "Росатома" посвятили работе по производству чистой энергии, восстановлению природных ресурсов и развитию медицинских технологий. Там же можно пройти экспресс-оценку биологического возраста с определением состояния нервной и сердечно-сосудистой систем, состава тела и образа жизни.
Курчатовский институт представил Научно-технологический центр биоэкономики и биотехнологий. Он разработал концепцию "Биоэкопоселения с атомной станцией малой мощности" как инновационной формы жизнеустройства.
В выставке также участвует московское правительство. Оно представило передовые городские разработки в пяти отраслях биоэкономики: фармацевтике и медицине, пищевом производстве, сельском хозяйстве, транспорте и экологии.
