Президент России Владимир Путин принимает участие в Форуме будущих технологий.
https://ria.ru/20260225/putin-2076600029.html
Путин принимает участие в Форуме будущих технологий. Прямая трансляция
Путин принимает участие в Форуме будущих технологий. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.02.2026
Путин принимает участие в Форуме будущих технологий. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в Форуме будущих технологий. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:21:00+03:00
2026-02-25T16:21:00+03:00
2026-02-25T16:21:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076599589_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96fe4516f8bc8e5f09525b24e109c846.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076599589_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8262aef7f1f340a40b518b506f52c08c.jpg
Путин принимает участие в Форуме будущих технологий
Путин принимает участие в Форуме будущих технологий
2026-02-25T16:21
true
PT81M53S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин принимает участие в Форуме будущих технологий. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в Форуме будущих технологий.
2026-02-25T16:21
true
PT81M53S